В Самарской области резко сократилось число нарушителей самоизоляции

25 Май 2020 2020-05-25T13:49:18+03:00

Ограничительные меры в регионе будут действовать до 31 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о количестве нарушений самоизоляции за прошедшие сутки. В регионе наметилось сокращение подобных случаев.

– За минувший день полицейские выявили и составили 20 протоколов. Транспортная полиция – два. Также два нарушителя зафиксировали муниципальные органы власти. Таким образом, по данным на 25 мая зарегистрировано 24 нарушения изоляции, – говорится в сообщении.

Ограничительные меры в Самарской области продлятся минимум до 31 мая. Жителей региона просят ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью окружающих. В области также действует масочный режим и социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU