2020-05-25T18:42:51+03:00
Общество

В Самаре рассказали, какие штрафы заплатят магазины, которые нарушают правила режима самоизоляции

Там не соблюдают масочный режим, торгуют товарами не первой необходимости и т.д.
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Претензий у властей к магазинам много.Претензий у властей к магазинам много.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре прошло заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, на котором обсудили, как требования Роспотребнадзора соблюдают ТЦ и магазины. В регионе сейчас действует режим самоизоляции, во время которого могут работать магазины, в которых продают товары первой необходимости, торговые точки, где торговый зал не больше 400 квадратных метров, есть отдельный вход и где действует правило – один покупатель на четыре квадратных метра.

- За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП на юридическое лицо может быть наложен административный штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, - уточнили в городской администрации.

Власти города и районов каждый день проверяют, как магазины соблюдают требования Роспотребнадзора. Основные претензии – нарушение масочного режима, несоблюдение дистанции, отсутствие очистителей воздуха и обеззараживателей и продажа товаров не первой необходимости.

- Мониторинг торговых точек на соблюдение выполнения ограничительных мероприятий будет продолжаться до полного снятия ограничений, - рассказала глава Самары Елена Лапушкина. - Статистика по количеству выявленных заболевших коронавирусом показывает, что мы не должны расслабляться. Напоминаю, что режим самоизоляции продлен до 31 мая. Еще раз обращаюсь к жителям Самары, ответственно относитесь ко всем рекомендациям медиков, максимально оградите себя от посещения общественных мест! Берегите себя и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU

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