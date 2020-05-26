В Самарской области водитель слишком близко подъехал к ЛЭП и сжег грузовик

26 Май 2020 2020-05-26T09:14:57+03:00

Мужчина попал в больницу, а жители Кинеля больше часа были без электроэнергии

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В субботу, 23 мая, в поселке Алексеевка, что в городе Кинель, водитель грузового автомобиля пересек охранную зону воздушной линии напряжением 10 кВ и подъехал под ЛЭП, обслуживаемую Самарской сетевой компанией. Мужчина грубо нарушил запрет и чуть не поплатился за это жизнью. В результате произошло замыкание, и большегруз превратился в груду металла, а водитель получил ожоги и попал в больницу.

Действия водителя не только нанесли вред его здоровью, но временно оставили без электроснабжения 2200 жителей Кинеля и предприятия в этом районе. Сотрудники Самарской сетевой компании оперативно восстановили повреждения. Меньше двух часов потребовалось электромонтерам, чтобы вернуть электроэнергию потребителям.

Энергетики ССК напоминают о том, что в пределах охранных зон ЛЭП без письменного решения о согласовании со стороны сетевых организаций недопустимо строительство, капитальный ремонт, реконструкция, снос зданий или сооружений, разгрузка грузов и иная деятельность.

- Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства установлены в соответствии с постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. Их размеры зависят от класса напряжения. Отсчет до границы в каждом направлении ведется от крайних проводов воздушных линий электропередачи. Для воздушных линий электропередачи напряжением от 1 кВ до 20 кВ ширина охранной зоны составляет 10 метров в обе стороны; 35 кВ – 15 метров, 110 кВ – 20 метров. Будьте внимательны и не подвергайте свои жизнь и здоровье опасности! - прокомментировали в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU