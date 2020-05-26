2020-05-26T10:34:14+03:00
Общество

Страшный пожар в Яицком в Самаре 26 мая 2020: горят 11 частных домов

Площадь пожара около Южного города в Яицком в Самаре 26 мая 2020 достигла 900 квадратных метров
Владислав КИРСАНОВ
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Огонь перекинулся на еще четыре здания ФОТО: Подслушано СамараОгонь перекинулся на еще четыре здания ФОТО: Подслушано СамараФото: соцсети
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Сегодня утром, 26 мая, в Самарской области произошел крупный пожар. Рядом с Южным городом, в Яицком загорелись 11 частных домов. Площадь распространения огня достигла 900 квадратных метров.

– На данный момент погибших и пострадавших нет. Ранг пожара повышен до 3 номера. На месте работают 47 человек и 16 единиц техники. Эвакуация не проводилась, – сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Что стало причиной пожара, а также когда его удастся ликвидировать, на данный момент неизвестно. Изначально горело семь зданий, позже огонь перекинулся еще на четыре строения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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