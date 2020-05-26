Строительство развязки на М-5 в Тольятти закончат к осени

26 Май 2020 2020-05-26T13:49:17+03:00

Стройка началась пять лет назад ФОТО: Правительство Самарской области

Контроль за ходом работ возложили на главу автограда

Изменить размер текста: A A

Стали известны сроки окончания строительства развязки на трассе М-5 «Урал» в Тольятти. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил ход работ с министром транспорта и автомобильных дорог региона Иваном Пивкиным.

Отметим, что строительство началось еще пять лет назад. Основной проблемой на объекте стал перенос инженерных коммуникаций, которые оказались на пути новой дороги.

– В течение июня завершат монтаж пролетных строений и их установку на постоянные опоры, в июле – бетонирование проезжей части, август – полное завершение работ, – цитирует правительство региона Ивана Пивкина.

Дмитрий Азаров поручил главе Тольятти Сергею Анташеву лично контролировать ход работ и предпринимать все усилия, чтобы как можно скорее завершить строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU