Строительство развязки на М-5 в Тольятти закончат к осени
Стали известны сроки окончания строительства развязки на трассе М-5 «Урал» в Тольятти. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил ход работ с министром транспорта и автомобильных дорог региона Иваном Пивкиным.
Отметим, что строительство началось еще пять лет назад. Основной проблемой на объекте стал перенос инженерных коммуникаций, которые оказались на пути новой дороги.
– В течение июня завершат монтаж пролетных строений и их установку на постоянные опоры, в июле – бетонирование проезжей части, август – полное завершение работ, – цитирует правительство региона Ивана Пивкина.
Дмитрий Азаров поручил главе Тольятти Сергею Анташеву лично контролировать ход работ и предпринимать все усилия, чтобы как можно скорее завершить строительство.
ИСТОЧНИК KP.RU