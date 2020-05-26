2020-05-26T14:42:48+03:00
Общество

Полиция разберется с хищением 5,5 млн рублей при строительстве трамвайной ветки к «Самара Арене»

Уголовное дело возбудили по факту возможного мошенничества: подрядчик, по мнению ОНФ, сэкономил, поставил более дешевое оборудование и никому об этом не сказал
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре снова скандал вокруг трамвайной ветки к ЧМ 2018В Самаре снова скандал вокруг трамвайной ветки к ЧМ 2018
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В Самарской области уголовное дело завели по факту возможного мошенничества при строительстве трамвайной ветки к стадиону «Самара Арена» перед ЧМ-2018. Активисты Бюро расследований ОНФ региона передали информацию в УФСБ. По их сведениям, подрядчик сэкономил, но никому об этом не рассказал.

- Нами был выявлен контракт стоимостью чуть более 741 миллиона рублей на реконструкцию трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона «Самара Арена», - рассказал координатор Бюро расследований ОНФ в Приволжском федеральном округе Вадим Нуждин.

По требованиям контракта 7,1 млн рублей должны были пойти на установку программного комплекса для автоматизации района электрических сетей Scada NPT expert. Но подрядчик решил сэкономить и поставил более дешевую программу. В результате она стоила лишь 1,6 млн рублей, а 5,5 миллиона рублей оказались сэкономлены. Вот только этот факт компания скрыла, все акты работ были подделаны и в документы внесли недостоверные данные.

Сотрудники УФСБ региона провели оперативные действия и собрали нужные доказательства. К работе привлекли и счетную палату Самарской области. В итоге в МВД РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Обвинение планируют предъявить директору ООО «Росэлектрик».

- Это уже 17-е уголовное дело, связанное с бюджетными хищениями, возбужденное в регионе по сигналам активистов ОНФ, - подчеркнул координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.

Напомним, еще во время больших строек к ЧМ-2018 члены ОНФ говорили, что будут особенно тщательно следить за всеми работами и расходованием денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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