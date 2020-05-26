2020-05-26T14:53:46+03:00
Общество

Депутаты попросят у правительства денег для фермеров Самарской области

Члены комитета по сельскому хозяйству уверены, что аграриям необходимо увеличить господдержку
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Решение приняли на заседании комитетаРешение приняли на заседании комитета
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Члены комитета по сельскому хозяйству и продовольствию самарской губдумы решили обратиться к правительству региона с просьбой об увеличении объема господдержки для местных фермеров. В 2020 году на это направление в бюджете уже предусмотрено 260 млн рублей. 84 миллиона получат начинающие фермеры и 176 миллионов рублей - семейные фермы.

В министерстве сельского хозяйства уже определили получателей четырех грантов в номинации семейные фермы. Итоги конкурса среди фермеров-новичков подводятся. И интерес к этой поддержке значительно вырос.

- Сами фермеры стали больше заинтересованности проявлять. Заявки на гранты и субсидии стали оформляться более качественно. Появилась уверенность, что бюджетные средства не будут потрачены в пустую, что новые фермерские хозяйства будут развиваться, - поделился своими наблюдениями председатель комитета Самарской Губернской Думы по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Живайкин.

Он также отметил, что такая поддержка фермеров - этозалог обеспечения продовольственной безопасности региона. И властям необходимо этим заниматься.

ИСТОЧНИК KP.RU

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