2020-05-26T15:52:10+03:00
Общество

В Самаре у пассажира автомобиля нашли оружие и наркотики

На ружье у мужчины было разрешение, а вот за запрещенные вещества придется отвечать по закону
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанному грозит до трех лет тюрьмыЗадержанному грозит до трех лет тюрьмыФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Самары остановили на 6-й просеке за нарушение ПДД «Гранту». Во время их общения с водителем пассажир начал заметно нервничать. Правоохранители решили провести досмотр автомобиля. На заднем сидении было обнаружено ружье. Инспекторы решили доставить двоих местных жителей в отделение.

– Выяснилось, что лицензия на хранение оружия у мужчины была. Но, несмотря на это, пассажир продолжал нервничать. Был проведен личный досмотр. У него обнаружили сверток массой 1,72 грамма с мефедроном, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанный пояснил, что хранил вещество для личного употребления. Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до трех лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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