В Тольятти неадекватный дедушка порезал парня ножом и убежал в гору

26 Май 2020 2020-05-26T16:16:41+03:00

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Правоохранители Тольятти разбираются в обстоятельствах ЧП, произошедшего 22 мая в Комсомольском районе города. Там на набережной порезали ножом молодого человека.

- Он просто подошел со спины, ударил и убежал. Я был в наушниках, лица не видел, звонил 112, забрали быстро, рана была 6 см. Сейчас чувствую себя отлично, написал заявление, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» 21-летний пострадавший - Никита.

Парень запомнил, что его обидчик был одет во все черное и белую кепку. А еще он выглядел лет на 60, а может и старше. После происшествия злодей, который был с коляской, убежал вверх по горе.

- Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Процессуальное решение пока не принято, - сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемых пока тоже нет. Стражи порядка призывают людей быть осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU