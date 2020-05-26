2020-05-26T16:42:01+03:00
Общество

В Самаре полицейские и дружинники проверили соблюдение масочного режима в транспорте

За последние две недели составлены два протокола
Владислав КИРСАНОВ
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Дружинники, полицейские и департаменты продолжают контроль ФОТО: Администрация СамарыДружинники, полицейские и департаменты продолжают контроль ФОТО: Администрация Самары
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В Самаре продолжается контроль за соблюдением ограничительных мер, связанных с предупреждением распространения коронавируса. Ежедневные рейды проводят на транспорте. В них участвуют профильный департамент, а также департамент по вопросам общественной безопасности. Поддержку оказывают народные дружинники и полицейские.

– За последние 2 недели оформлены 2 прокола. За неисполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрено наказание в виде штрафа: для граждан – от 1000 рублей до 30000 рублей, – говорится в сообщении администрации Самары.

Режим ограничений продлится минимум до 31 мая. Горожанам необходимо носить маски в общественных местах, а также соблюдать дистанцию и режим самоизоляции. Особенно это касается граждан пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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