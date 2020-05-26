В Самаре гендиректора управляющей компании подозревают в хищении 10 млн рублей

26 Май 2020 2020-05-26T17:25:35+03:00

Не все деньги, которые платили жильцы, шли в нужное русло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

16 уголовных дел по факту хищения денег жителей многоквартирных домов объединили в одно. Речь идет о масштабном мошенничестве с ущербом в 10 млн рублей, которое было выявлено в Куйбышевском районе Самары.

- По версии следствия, управляющая компания (ООО "Куйбышевский ПЖРТ") в качестве заказчика заключало с подрядчиком (ООО "Стройбизнесгрупп") договоры на текущий ремонт крыш, но цены в них прописывались завышенные, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в областной прокуратуре.

Пострадали жители жилых домов на улицах Егорова, Главной, Белорусской, Лысвенской, Ново-Комсомольской, Утевской и многих других.

Подозреваемыми по делу сейчас проходят два руководителя управляющей компании, - это те, чьи подписи стоят в документах на оплату контрактов. Им предъявлено обвинение, но следствие еще не завершено.

Тем временем похожие схемы выявили в других контрактах, которые ООО "Куйбышевский ПЖРТ" заключало с ООО "Пластстрой", новое уголовное дело о мошенничестве в городской полиции возбудили 21 января этого года. Внимание силовиков привлекли договоры на ремонт по 7 адресам: Фасадная, 24 , Зеленая, 9 и 13, Бакинская, 20, Калининградская, 14, Доротный переулок, 9, Придорожная, 17.

- Преступления в сфере капремонта обычно выявляются во время прокурорских проверок, при работе с обращениями граждан, а также в ходе совместных проверок, которые проводит полиция, департамент ЖКХ и другие заинтересованные ведомства, - рассказал "Комсомолке" начальник отдела № 2 по надзору за следствием в ГУ МВД РФ по Самарской области прокуратуры Самарской области Владимир Антонов.

В прошлом году в регионе зарегистрировано 25 преступлений, связанных с кражами денег во время выполнения ремонтных работ, в этом году - уже 10. Основная их масса приходится на Самару.

Основная масса уголовных дел приходится на г. Самару и связана с хищением денежных средств в ходе выполнения текущих ремонтных работ многоквартирных домов.

По словам Владимира Антонова деньги со счетов исчезают под самыми разными предлогами: завышение стоимости выполненных работ, получение денег за то, что фактически сделано не было, плюс перечисление оплаты на счета фирм-однодневок под видом проведения какого-то ремонта, о котором в реальности никто и не слышал.

Фигурантами уголовных дел в итоге становятся те, у кого доступ к этим деньгам есть: это руководители управляющих компаний (плюс ТСЖ и разнообразных жилищных кооперативов), а также директора подрядных организаций, задействованных в ремонте многоквартирных домов. Присваивают при этом не только деньги жильцов, которые предназначены для текущего или капитального ремонта, но и те средства, которые выделяет Фонд капремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU