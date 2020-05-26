«На месте, работает»: мэрия Тольятти опровергла слухи о задержании главного дорожника города
Мэрия Тольятти опровергла появившиеся ранее слухи о задержании руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта Автограда Павла Баннова. Официальное заявление появилось на сайте администрации. В нем представители мэрии опровергают появившееся ранее в одном из местных СМИ сообщение, что главного дорожника города якобы задержали силовики.
- Информация не соответствует действительности, - официально заявили в тольяттинской мэрии. И заверили – руководитель департамента силовиками не задерживался, по-прежнему находится на своем рабочем месте и продолжает выполнять свои должностные обязанности в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU