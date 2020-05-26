2020-05-26T18:00:59+03:00
Общество

«На месте, работает»: мэрия Тольятти опровергла слухи о задержании главного дорожника города

Глава департамента Павел Баннов продолжает выполнять свои обязанности в обычном режиме
Ольга НОВИКОВА
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Слухи о претензиях к работе главного дорожника Тольятти не подтвердилисьСлухи о претензиях к работе главного дорожника Тольятти не подтвердилисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мэрия Тольятти опровергла появившиеся ранее слухи о задержании руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта Автограда Павла Баннова. Официальное заявление появилось на сайте администрации. В нем представители мэрии опровергают появившееся ранее в одном из местных СМИ сообщение, что главного дорожника города якобы задержали силовики.

- Информация не соответствует действительности, - официально заявили в тольяттинской мэрии. И заверили – руководитель департамента силовиками не задерживался, по-прежнему находится на своем рабочем месте и продолжает выполнять свои должностные обязанности в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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