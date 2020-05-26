Стало известно, сколько человек вылечились от коронавируса в Самарской области

26 Май 2020 2020-05-26T18:22:47+03:00

Большинство из выздоровевших пациентов лежали в специализированных больницах

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26 мая в Самарской области вылечились от коронавируса еще 92 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб Самарской области. У всех этих пациентов диагноз «коронавирус» был подтвержден лабораторно.

- Подавляющее большинство вылечившихся сегодня пациентов, 78 человек, лечились в специализированных больницах, - прокомментировали в оперштабе

Несколько человек из победивших COVID-19 пациентов лечились дома амбулаторно. Таких пациентов 26 марта выписалось 14 – из Самары, Сызрани и Ставропольского района.

В общей сложности общее число перенесших коронавирус и выздоровевших пациентов в Самарской области достигло 761 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU