2020-05-26T18:42:08+03:00
Общество

В Самарской области объяснили ситуацию с невыплатами надбавок медикам

В региональном минздраве заверили, что деньги получили все, кому они положены
Ольга НОВИКОВА
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В минздраве заверили: выплаты получили все, кому они были положеныВ минздраве заверили: выплаты получили все, кому они были положеныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области минздрав прокомментировал жалобы медиков тольяттинской скорой помощи на невыплату положенных «президентских» надбавок за работу с коронавирусными пациентами. Сотрудники скорой написали открытое письмо, в котором пожаловались на то, что не все сотрудники получили доплаты, а также не все обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. В частности, речь шла о санитарах и диспетчерах скорой помощи.

В минздраве региона объяснили – поскольку в Тольятти оперативный отдел скорой помощи находится в отдельно стоящем здании, диспетчеры не взаимодействуют напрямую с выездными бригадами, не контактируют с коронавирусными больными и не оказывают им помощь. Поэтому специальные защитные костюмы им не нужны. А маски всем сотрудникам выдают.

- При входе в здание всем сотрудникам измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, а раз в 2-3 часа воздух обеззараживают ультрафиолетом, - пояснили в минздраве.

Те же из диспетчеров, кто по совместительству подрабатывает в выездных бригадах, к больным с коронавирусом не направляются. Поэтому и стимулирующих выплат им не положено.

- Все сотрудники Тольяттинской станции скорой помощи, которые оказывали помощь пациентам с подтвержденной инфекцией, выплаты получили. Это 281 сотрудник, - заверили в минздраве. -Также все сотрудники скорой помощи – 590 человек, в том числе диспетчера, получили единовременную региональную выплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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