«Не на свалку, а в цветник»: в Самаре открыли первую общественную компостную яму

26 Май 2020 2020-05-26T19:37:03+03:00

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В минувшие выходные в Самаре открыли первую общественную компостную яму. Она расположена на территории строящегося образовательного центра для детей с ДЦП «Выше радуги» по адресу ул.22 Партсъезда, 40а. С такой необычной инициативой выступили активисты движения «Вторсырье на благотворительность". Волонтеры выкопали яму, сколотили деревянные стенки и сделали первый "вклад" в будущий компост в виде яичных упаковок и скошенной травы.

- До введения ограничительных мер и самоизоляции мы проводили ежемесячные акции по сбору вторсырья. Там принимали в том числе и органические отходы для наших партнеров - проекта «Расти Город», - объяснила активист движения Светлана Макашова. – Но органику часто сдают не в сушеном виде, а прием вторсырья сейчас происходит только в стационарном пункте на ул.22 Партсъезда 40а по предварительной записи. Вывозить органику ежедневно возможности нет. Поэтому мы вынуждены были временно отказаться от ее приема. Сейчас, с созданием собственной компостной ямы, ее снова можно будет сдавать. Для органики будет установлена отдельная емкость, которая каждый день будет отправляться в компост.

Экоактивисты объясняют: выбрасывать органические отходы в мусорное ведро – не самая лучшая идея. Из органического мусора на свалке образуется биогаз, на 50% состоящий из метана. Этот газ отравляет воздух, провоцирует процессы потепления климата, а кроме того, вызывает пожары на свалках. А вот если утилизировать органику правильно, в компостной яме, она может стать отличным удобрением. Именно так ее и собираются использовать – полученные удобрения помогут создать цветники на территории будущего образовательного центра для детей с ДЦП.

Как правильно сортировать и сдавать органику, можно узнать тут.

Что еще в Самаре кроме органики можно сдавать, а не отправлять на свалку - тут

ИСТОЧНИК KP.RU