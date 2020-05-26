Стало известно, до какого числа перекроют ул.Блюхера в Самаре

26 Май 2020 2020-05-26T19:49:54+03:00

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В Самаре из-за работ по техническому перевооружению теплотрассы перекроют улицу Блюхера. Об этом сообщает самарская мэрия. Движение транспорта ограничат на участке от ул.Карбышева до дома №25 по ул. Блюхера. В результате автомобилистам придется объезжать закрытый участок. Лучше всего сделать это, например, по ул.Антонова-Овсеенко.

- Движение ограничат с 8 утра 27 мая до 8 вечера 15 июня, - сообщили в горадминистрации.

В мэрии просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут

ИСТОЧНИК KP.RU