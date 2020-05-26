2020-05-26T19:49:54+03:00
Общество

Стало известно, до какого числа перекроют ул.Блюхера в Самаре

Движение по улице ограничат из-за ремонта теплотрассы
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрутАвтомобилистов просят заранее планировать свой маршрут
Изменить размер текста:

В Самаре из-за работ по техническому перевооружению теплотрассы перекроют улицу Блюхера. Об этом сообщает самарская мэрия. Движение транспорта ограничат на участке от ул.Карбышева до дома №25 по ул. Блюхера. В результате автомобилистам придется объезжать закрытый участок. Лучше всего сделать это, например, по ул.Антонова-Овсеенко.

- Движение ограничат с 8 утра 27 мая до 8 вечера 15 июня, - сообщили в горадминистрации.

В мэрии просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарские бизнесмены идут на хитрости, чтобы работать во время пандемии
Названа причина тяжелой ситуации с коронавирусом в Сызрани
Дмитрий Азаров: «Нам придется учиться жить с коронавирусом»
Стало известно, какой урожай рассчитывают собрать самарские аграрии
«Непредсказуемые монстры»: огромные караси вволю поиздевались над рыбаком в Самарской области
Стало известно, до какого числа перекроют ул.Блюхера в Самаре
«Не на свалку, а в цветник»: в Самаре открыли первую общественную компостную яму
В Самарской области объяснили ситуацию с невыплатами надбавок медикам
Стало известно, сколько человек вылечились от коронавируса в Самарской области
В 2019 году в Самарской области возбудили 7 уголовных дел из-за нецелевого расходования средств из фонда капремонта
«На месте, работает»: мэрия Тольятти опровергла слухи о задержании главного дорожника города
Утвердили проект планировки коммерческой дороги к мосту через Волгу
В Самаре гендиректора управляющей компании подозревают в хищении 10 млн рублей
«На дачи не проехать!»: под Самарой горят покрышки за керамзитным заводом
Эксперты рассказали шокирующую правду об алкоголе и коронавирусе
В Самаре полицейские и дружинники проверили соблюдение масочного режима в транспорте
В Тольятти неадекватный дедушка порезал парня ножом и убежал в гору
Стало известно, когда пройдет Парад Победы в Самаре в 2020 году
Стало известно, сколько самарцев нарушило режим самоизоляции
Депутата Матвеева обвиняют в распространении недостоверной информации о сотруднице полиции с «короной»
В Самаре у пассажира автомобиля нашли оружие и наркотики
Депутаты попросят у правительства денег для фермеров Самарской области
Озвучено, сколько получают самарские больницы за пациентов с коронавирусом
«Это же просто недострой!»: в Ростехнадзоре рассказали, почему требуют закрыть Фрунзенский мост
Полиция разберется с хищением 5,5 млн рублей при строительстве трамвайной ветки к «Самара Арене»
Пожар в Яицком под Самарой: огонь полностью ликвидирован
За 4 месяца 2020 года РСХБ предоставил аграриям 520 млрд рублей