Стало известно, до какого числа перекроют ул.Блюхера в Самаре
Движение по улице ограничат из-за ремонта теплотрассы
Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут
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В Самаре из-за работ по техническому перевооружению теплотрассы перекроют улицу Блюхера. Об этом сообщает самарская мэрия. Движение транспорта ограничат на участке от ул.Карбышева до дома №25 по ул. Блюхера. В результате автомобилистам придется объезжать закрытый участок. Лучше всего сделать это, например, по ул.Антонова-Овсеенко.
- Движение ограничат с 8 утра 27 мая до 8 вечера 15 июня, - сообщили в горадминистрации.
В мэрии просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут
ИСТОЧНИК KP.RU