«Непредсказуемые монстры»: огромные караси вволю поиздевались над рыбаком в Самарской области

26 Май 2020 2020-05-26T20:44:56+03:00

Мужчине пришлось пойти на хитрость, чтобы выйти победителем из поединка с речными обитателями

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Сызранский рыбак, председатель местной федерации рыболовного спорта Антон Мальцев рассказал о необычном происшествии на рыбалке. Во время охоты за рыбой он столкнулся с непредсказуемым и неадекватным поведением карасей. Это произошло 26 мая, когда мужчина решил порыбачить на небольшой речке тишерек. Рассказ он опубликовал в своем блоге.

- Я опустил наживку на дно и ждал, провел так без поклевок целый час, - поделился мужчина впечатлениями. – И вдруг прямо рядом с поплавком выныривает огромный карась – настоящий крокодил! Посмотрел на меня с презрением и как ударит хвостом по леске! А наживку проигнорировал. Просто издевался надо мной – какие-то непредсказуемые монстры!

Однако мужчина хитростью все же сумел победить непредсказуемого карася – приподнял наживку над травой, использовал для приманки ароматные жидкости, менял крючки. В итоге карась все-таки попался на крючок.

КАРАСИ МОНСТРЫ КЛЮЮТ НА ПОПЛАВОК И РВУТ ЛЕСКИ. Ловля карася в камыше.Ловля карася в камыше.

ИСТОЧНИК KP.RU