2020-05-26T21:07:45+03:00
Общество

Стало известно, какой урожай рассчитывают собрать самарские аграрии

Сейчас в регионе завершается весенняя посевная кампания
Лариса СТЕПАНОВА
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весенняя посевная практически завершенавесенняя посевная практически завершенаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, какой урожай рассчитывают собрать аграрии Самарской области к концу года. Прогноз озвучили 26 мая на совещании в Кошкинском районе во время рабочей поездки туда губернатора Дмитрия Азарова. По предварительным оценкам валовый сбор зерна в этом году в регионе может составить около 2,1 млн тонн зерна.

Сейчас аграрии завершают весеннюю посевную кампанию – яровой сев завершен на 96% площадей. На полях работает около семи тысяч человек. При этом предпринимаются все защитные меры против коронавируса. Дмитрий Азаров отметил, что посевные площади озимых зерновых в регионе растут. А значит – вырастет и урожай.

- Благодаря хорошей сохранности озимых зерновых с них регион планирует получить более 1 млн тонн зерна. Этого достаточно для обеспечения региона продовольственным и фуражным зерном, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Всего в регионе по данным облминсельхоза засеяно 1443 тыс. га, из них 669 га – это зерновые и зернобобовые культуры, 703 тыс. га – технические культуры и 64 тыс. га – кормовые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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