2020-05-26T22:16:52+03:00
Общество

Самарские бизнесмены идут на хитрости, чтобы работать во время пандемии

Среди предпринимателей продолжают искать нарушителей режима самоизоляции
Ольга НОВИКОВА
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Нарушителей самоизоляции хватает и среди бизнесменов, и среди их клиентовНарушителей самоизоляции хватает и среди бизнесменов, и среди их клиентовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области власти продолжают находить среди бизнесменов нарушителей коронавирусных ограничений. Например, только в Самаре проверки уже пришли в 9146 торговых центров и розничных магазинов. В результате выяснилось, что из 91 торгового центра города полностью закрыты всего шесть, остальные частично продолжают работать.

- Мы выяснили, что в этих ТЦ работает более двух тысяч торговых точек, - рассказал первый заместитель главы Самары Максим Харитонов.

Чиновник посетовал – дескать, часть бизнесменов идет на всевозможные ухищрения, чтобы «вписаться» в жесткие коронавирусные ограничения. Так, например, некоторые предприниматели расширяют ассортимент масками, антисептиками или товарами первой необходимости, и за счет этого формально оказываются в списке тех, кому можно продолжать работать во время пандемии. Другие и вовсе игнорируют запреты и ограничения – в их магазинах не соблюдается масочный режим и нарушается социальная дистанция.

Власти напоминают, что нарушителей ждут штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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