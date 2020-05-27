2020-05-27T12:17:43+03:00
Общество

В Самаре нашли больницу, где плохо защищались от коронавируса

Прокуратура выявила нарушения в работе учреждения: работникам здесь не мерили температуру, на входе не было дезсредств, а в коридорах разметки
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Врачи лучше всех должны знать, как важна защитаВрачи лучше всех должны знать, как важна защитаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Куйбышевская транспортная прокуратура нашла нарушения в работе самарской дорожной клинической больницы в период коронавируса. В сложной эпидемиологической обстановке медики поступили не очень ответственно. Когда в заведение пришла проверка, выяснилось, что работникам на входе не измеряют температуру, посетителям при входе не предлагают дезсредство (возможно, в тот момент оно закончилось), а в ряде помещений нет соответствующей разметки.

- Игнорирование процедуры измерения температуры порождает в коллективе атмосферу бесполезности профилактики и предупреждения распространения инфекции среди медицинского персонала, - объяснили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Прокурор внес главному врачу представление об устранении всех нарушений - и это было сделано уже в ходе самой проверки.

В ведомстве напомнили, насколько опасна эта инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, и попросили самих граждан быть максимально осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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