В Самаре нашли больницу, где плохо защищались от коронавируса
Куйбышевская транспортная прокуратура нашла нарушения в работе самарской дорожной клинической больницы в период коронавируса. В сложной эпидемиологической обстановке медики поступили не очень ответственно. Когда в заведение пришла проверка, выяснилось, что работникам на входе не измеряют температуру, посетителям при входе не предлагают дезсредство (возможно, в тот момент оно закончилось), а в ряде помещений нет соответствующей разметки.
- Игнорирование процедуры измерения температуры порождает в коллективе атмосферу бесполезности профилактики и предупреждения распространения инфекции среди медицинского персонала, - объяснили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Прокурор внес главному врачу представление об устранении всех нарушений - и это было сделано уже в ходе самой проверки.
В ведомстве напомнили, насколько опасна эта инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, и попросили самих граждан быть максимально осторожными.
ИСТОЧНИК KP.RU