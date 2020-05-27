Самарцы попали в топ-10 среди россиян, которых все еще интересует коронавирус
Жители Самары до сих пор интересуются коронавирусом и вопросами, связанными с этой инфекцией. Делают они это чаще, чем многие другие регионы. В рейтинге областей по количеству постов о коронавирусе в социальных сетях наш регион занял седьмое место. после Москвы, Питера, Московской, Свердловской, Ростовской областей и Краснодарского края.
Как посчитали в Медиалогии, в самарских соцсетях появилось 38965 постов с упоминанием COVID-19 в том или ином контексте. При этом чаще всего пишут о коронавирусе в ВКонтакте, на втором месте популярности - фейсбук. При этом в этой сети больше всего негатива.
Как отмечают в Центре политической конъюнктуры, сегодня интерес к теме коронавируса падает по всей стране, это приводит к тому, что интерес растет, напротив, к другим темам. А вот новый всплеск такого интереса может вызвать вторая волна коронавируса, если она вдруг будет.
ИСТОЧНИК KP.RU