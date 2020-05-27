2020-05-27T13:48:26+03:00
Общество

В Самарской области пьяный 46-летний водитель разъезжал на УАЗе по району

Ранее мужчина уже отсидел 10 суток за то, что сел нетрезвым за руль
Владислав КИРСАНОВ
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Любителю нетрезвой езды грозит до двух лет тюрьмыЛюбителю нетрезвой езды грозит до двух лет тюрьмыФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники ГИБДД Волжского района Самарской области для проверки документов остановили УАЗ местного жителя. В ходе общения с 46-летним мужчиной правоохранителям показалось, что он пьян.

– От медицинского освидетельствования водитель отказался. Выяснилось, что ранее он жуе привлекался к ответственности за пьяную езду. Суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, а его автомобиль – на штрафстоянку. Сейчас возбуждено уголовное дело за повторное нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Максимальное наказание подразумевает до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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