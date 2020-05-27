В Самарской области пьяный 46-летний водитель разъезжал на УАЗе по району
Сотрудники ГИБДД Волжского района Самарской области для проверки документов остановили УАЗ местного жителя. В ходе общения с 46-летним мужчиной правоохранителям показалось, что он пьян.
– От медицинского освидетельствования водитель отказался. Выяснилось, что ранее он жуе привлекался к ответственности за пьяную езду. Суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчина был доставлен в отдел полиции, а его автомобиль – на штрафстоянку. Сейчас возбуждено уголовное дело за повторное нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Максимальное наказание подразумевает до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU