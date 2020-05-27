В первую очередь путевки в лагеря получат дети самарских врачей

27 Май 2020 2020-05-27T18:43:55+03:00

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Организацию детского отдыха в оздоровительных лагерях летом 2020 года обсудили на заседании копитета по образованию самарской губернской думы. Так из-за сложной эпидемиологической обстановки до сих пор не назначена дата начала продажи путевок в детские лагеря, сообщает пресс-служба губдумы. Неизвестны не только сроки бронирования путевок, но и даты первых заездов и график летних смен.

Со всем этим еще предстоит определиться, вот только зависит это от указаний главного санитарного врача региона. Пока что ситуация с коронавирусом остается достаточно опасной, а соответственно невозможно прогнозировать дальнейшее развитие событий. В лагерях же будет массовое скопление детей, поэтому это может стать потенциально опасным моментом. Тем не менее, все учреждения сейчас получают сан-эпидемиологические заключения, чтобы начать работать, как только будет дано разрешение. Предварительная дата запуска - 1 июля, но она может сдвинуться.

Пока что стало известно лишь, что в приоритете для летнего отдыха будут дети медиков, их права будут такими же, как у детей льготников - об этом на заседании сообщил представитель министерства социально-демографической политики Олег Рубежанский. Сами же школы готовтятся организовывать летний досуг детей дистанционно. Помогут в этом и учреждения дополнительного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU