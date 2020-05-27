На самарские пляжи завезут песок уже на следующей неделе

27 Май 2020 2020-05-27T20:21:01+03:00

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В Самаре все готово к открытию пляжного сезона летом 2020 года. Об этом в эфире радио КП-Самара рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. По его словам начать пляжный сезон готовы в любое время, лишь бы была на это санкция главного санитарного врача.

- Со второго июня 2020 года мы начинаем завозить песок, обновляем оборудование. Все будет готово. Будут работать два пляжа для маломобильных групп, как всегда. Как только будет разрешение санитарного врача - откроем пляжи. Сейчас единственное препятствие - это коронавирус, - отметил Владимир Василенко.

Пока неизвестно, будут ли какие-то ограничения в работе пляжа и как будут обеспечиваться социальные дистанции, если это будет необходимо.

Также стало известно, что пункты проката спортоборудования на набережной все же откроются - также, когда это разрешит Роспотребнадзор.

Обычно пляжный сезон в Самаре открывается 15 июня. К этому времени в любом случае дно около пляжей обследуют водолазы, а пробы воды исследует Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU