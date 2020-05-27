Жителей Самары жесткими мерами научат держать социальную дистанцию
В Самаре будут еще более жестко контролировать соблюдение гражданами правил режима повышенной готовности. Особенно это касается тех, кто, обрадовавшись, рванул в парки и на набережную. Как отмечают в городской администрации, к сожалению большинство граждан не соблюдают правила: они общаются в больших компаниях, а ведь гулять можно только по 2-3 человека.
- Многие забыли о мерах предосторожности. Это привело к значительному росту числа инфицированных, - отметили в горадминистрации. И уточнили, что сейчас в парки, скверы, ан набережную вышли сотрудники добровольных народных дружин, они патрулируют территорию вместе с полицией. Всем нарушителям режима делают замечания и объясняют почему важно соблюдать правила и социальную дистанцию.
Также власти напоминают, что штраф за нарушение режима самоизоляции может достигать 30 тыс рублей.
- Можно гулять в парках и на набережной, нельзя собираться компаниями, нужно держать дистанцию. Это просто правило жизни в новых условиях повышенной готовности.
Самарцев учат изоляции и дистанцированию.
ИСТОЧНИК KP.RU