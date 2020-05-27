2020-05-27T22:08:12+03:00
Общество

Жителей Самары жесткими мерами научат держать социальную дистанцию

Добровольные дружины и полицейские объясняют сбивающимся в компании горожанам, почему не стоит это делать
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Патрулированием парков занялись ДНД и полицияПатрулированием парков занялись ДНД и полиция
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В Самаре будут еще более жестко контролировать соблюдение гражданами правил режима повышенной готовности. Особенно это касается тех, кто, обрадовавшись, рванул в парки и на набережную. Как отмечают в городской администрации, к сожалению большинство граждан не соблюдают правила: они общаются в больших компаниях, а ведь гулять можно только по 2-3 человека.

- Многие забыли о мерах предосторожности. Это привело к значительному росту числа инфицированных, - отметили в горадминистрации. И уточнили, что сейчас в парки, скверы, ан набережную вышли сотрудники добровольных народных дружин, они патрулируют территорию вместе с полицией. Всем нарушителям режима делают замечания и объясняют почему важно соблюдать правила и социальную дистанцию.

Также власти напоминают, что штраф за нарушение режима самоизоляции может достигать 30 тыс рублей.

- Можно гулять в парках и на набережной, нельзя собираться компаниями, нужно держать дистанцию. Это просто правило жизни в новых условиях повышенной готовности.

Самарцев учат изоляции и дистанцированию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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