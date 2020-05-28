2020-05-27T23:38:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самаре уже 829 человек победили коронавирус

Число выздоровевших от коронавируса горожн достигло 829
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Отрицательный анализ - пропуск домойОтрицательный анализ - пропуск домойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Уже 829 человек в Самаре победили коронавирус, поправились, избавились от вируса в своем организме и отправились по домам. 27 мая стало известно еще о 68 пациентах, которые выписались с отрицательными анализами. 19 пациентов из Самары, Сызрани и Ставропольского района болели дома и в больницу не ложились.

У всех этих людей была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция, но все для них закончилось хорошо. Хотя это может быть и не совсем так: врачи уверяют, что легкие у таких больных восстанавливаются достаточно долго. И, например, заниматься бегом впоследствии им будет нелегко.

На данный момент за все время было выявлено 2340 зараженных коронавирусом жителей Самарской области. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что основная часть - более 40% переносит болезнь бессимптомно, чуть больше 50% в состоянии средней тяжести лежат в больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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