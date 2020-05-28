2020-05-28T09:19:04+03:00
Общество

Стало известно, когда и в каком формате пройдет Грушинский фестиваль в 2020 году

Знаменитый фестиваль авторской песни состоится, несмотря на пандемию коронавируса, правда, сменит площадку
Вера ЦЫГАНКОВА
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Узнали некоторые подробности грядущего фестиваляУзнали некоторые подробности грядущего фестиваля
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Традиционный Грушинский фестиваль в Самарской области в этом году «переедет» в интернет. Проведение в онлайн-формате - требование сегодняшних реалий в условиях пандемии коронавируса.

Новый формат отметится и в названии. Фестиваль будет называться «47-ой интерактивный международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, посвященный 75-летию Великой Победы».

Зато останутся традиционными сроки его проведения. По словам организаторов фестиваля, Грушинский пройдет со 2 по 5 июля. Мероприятие состоится при поддержке правительства Самарской области.

- Планируется проведение центральных концертов и событий привычного сценария Грушинского фестиваля, но только в режиме онлайн. Пройдет традиционный большой конкурс авторской песни под председательством Александра Городницкого, лауреаты конкурса примут участие в основных событиях фестиваля, - рассказали организаторы.

Что же изменится для участников и посетителей Грушинского фестиваля в 2020 году, как сохранят неповторимую атмосферу походов, и какие интерактивные новинки подготовили организаторы? Обо всем этом они расскажут 28 мая на онлайн пресс-конференции на базе пресс-центра «Комсомольской правды». В ней примут участие:

- заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов;

- председатель художественного совета фестиваля Олег Митяев;

- президент Грушинского фестиваля Борис Кейльман;

- директор Грушинского клуба Анна Шарафиева;

- руководитель творческой программы фестиваля Мария Кейльман;

- председатель жюри фестиваля Александр Городницкий;

- представитель Фонда Олега Митяева - Вадим Усков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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