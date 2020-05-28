Стало известно, когда и в каком формате пройдет Грушинский фестиваль в 2020 году
Традиционный Грушинский фестиваль в Самарской области в этом году «переедет» в интернет. Проведение в онлайн-формате - требование сегодняшних реалий в условиях пандемии коронавируса.
Новый формат отметится и в названии. Фестиваль будет называться «47-ой интерактивный международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, посвященный 75-летию Великой Победы».
Зато останутся традиционными сроки его проведения. По словам организаторов фестиваля, Грушинский пройдет со 2 по 5 июля. Мероприятие состоится при поддержке правительства Самарской области.
- Планируется проведение центральных концертов и событий привычного сценария Грушинского фестиваля, но только в режиме онлайн. Пройдет традиционный большой конкурс авторской песни под председательством Александра Городницкого, лауреаты конкурса примут участие в основных событиях фестиваля, - рассказали организаторы.
Что же изменится для участников и посетителей Грушинского фестиваля в 2020 году, как сохранят неповторимую атмосферу походов, и какие интерактивные новинки подготовили организаторы? Обо всем этом они расскажут 28 мая на онлайн пресс-конференции на базе пресс-центра «Комсомольской правды». В ней примут участие:
- заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов;
- председатель художественного совета фестиваля Олег Митяев;
- президент Грушинского фестиваля Борис Кейльман;
- директор Грушинского клуба Анна Шарафиева;
- руководитель творческой программы фестиваля Мария Кейльман;
- председатель жюри фестиваля Александр Городницкий;
- представитель Фонда Олега Митяева - Вадим Усков.
ИСТОЧНИК KP.RU