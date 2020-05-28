Самарский аэропорт Курумоч объявил о готовности работать в летний период
Пресс-служба международного аэропорта Курумоч рассказала о готовности авиагавани к работе в весенне-летний период текущего года. Там были проведены различные профилактические мероприятия, итогом которых стало подписания акта готовности.
– Была проведена проверка технического обслуживания спецтехники и наземного оборудования. Обновлена маркировка на перроне, переподготовлены здания, сооружения и инженерные системы аэропорта. Весь персонал прошел повторные инструктажи и сдал зачеты, – говорится в сообщении.
Отмечается, что специальная комиссия признала подготовку аэропорта соответствующей действующим документам Ровавиации в внутренним регламентам предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU