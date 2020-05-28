Реконструкцию площадки у озера Ладное в Кинеле планируют завершить к концу лета

28 Май 2020 2020-05-28T11:20:22+03:00

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В Кинеле продолжается реконструкция озера Ладное, которое в начале прошлого столетия вручную создала семья Ладновых. Сегодня водоем благоустраивают уже с применением современной техники. Недавно на озере побывал депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин, он посмотрел, как там идут работы.

- Реконструкция стала возможной благодаря настойчивости и усилиям активных жителей и администрации города. В прошлом году Кинель победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На благоустройство выделили 75 млн рублей. Наша задача - обеспечить общественный контроль, чтобы к концу лета успеть обновить любимое место досуга горожан, - отметил народный избранник.

По проекту там обустроят детскую и спортивную площадки, а также парковку. Асфальт под них уже уложили. Также рабочие установили спасательную вышку и начали обустраивать будущую сцену и мемориальный комплекс семьи Ладновых.

ИСТОЧНИК KP.RU