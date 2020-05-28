В Самарской области легковушка сбила несовершеннолетнюю девочку на велосипеде
Вчера, 27 мая, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП. В селе Бузаевка 56-летний водитель «Весты» наехал на 17-летнюю девочку на велосипеде.
– Она ехала в попутном направлении по левой стороне дороги. Столкновение произошло, когда подросток решил перестроиться в правую сторону. Девочка пострадала, ей потребовалась помощь врачей. Медики госпитализировали ее в ближайшую больницу, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По факту случившегося правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. На момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU