В Самарской области легковушка сбила несовершеннолетнюю девочку на велосипеде

28 Май 2020 2020-05-28T13:22:39+03:00

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Вчера, 27 мая, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП. В селе Бузаевка 56-летний водитель «Весты» наехал на 17-летнюю девочку на велосипеде.

– Она ехала в попутном направлении по левой стороне дороги. Столкновение произошло, когда подросток решил перестроиться в правую сторону. Девочка пострадала, ей потребовалась помощь врачей. Медики госпитализировали ее в ближайшую больницу, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. На момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU