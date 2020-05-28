2020-05-28T13:06:59+03:00
Спорт

Александр Анюков завершил выступление в «Крыльях Советов»

Футболист вернется в Санкт-Петербург, где продолжит тренерскую деятельность
Владислав КИРСАНОВ
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Анюков в текущем сезоне провел 18 матчейАнюков в текущем сезоне провел 18 матчейФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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37-летний защитник и воспитанник самарского футбола Александр Анюков покидает «Крылья Советов». Игрок считается одним из самых титулованных российских футболистов современности. Прошлым летом Анюков вернулся в стан самарцев после 15-летнего выступления за питерский «Зенит». Соглашение игрока с КС истекает 31 мая, и клуб принял решение его не продлевать. Анюков вернется в Санкт-Петербург, где сосредоточится на тренерской деятельности.

– Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит Александра Анюкова за работу, которую он проделал в этом сезоне. Мы всегда рады видеть Александра в Самаре в любом качестве и желаем ему успехов как в футбольной карьере, так и в жизни! – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

В текущем сезоне на счету Анюкова 18 матчей. В некоторых из них он выходил с капитанской повязкой. В период с 2000 по 2005 игрок провел за самарцев 71 матч и забил 3 гола. Также на его счету 77 матчей за сборную России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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