Стали известны даты ВолгаФеста 2020 в Самаре

28 Май 2020 2020-05-28T13:02:09+03:00

Организаторы назвали даты мероприятия в этом году Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Узнали, как и когда состоится ВолгаФест 2020 в Самаре

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Организаторы фестиваля ВолгаФест 2020 объявили даты проведения мероприятия. Темой этого года станут «Короткие дистанции». Организаторы отмечают, что сделают все возможное, чтобы позаботиться о гостях события в новых эпидемиологических условиях.

– Фестиваль будет идти неделю - с 24 по 30 августа. Впервые он пройдет на набережной у Ладьи. Акцент фестиваля будет сделан на паблик-арт программу, – говорится в сообщении организаторов.

Отмечается, что в этом году видоизменятся и другие форматы. Полную программу фестиваля можно увидеть в нашем материале. Напомним, в этом году ВолгаФест отмечает свой пятилетний юбилей. Однако масштабное празднование было перенесено на июнь 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU