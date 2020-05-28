Стали известны даты ВолгаФеста 2020 в Самаре
Организаторы фестиваля ВолгаФест 2020 объявили даты проведения мероприятия. Темой этого года станут «Короткие дистанции». Организаторы отмечают, что сделают все возможное, чтобы позаботиться о гостях события в новых эпидемиологических условиях.
– Фестиваль будет идти неделю - с 24 по 30 августа. Впервые он пройдет на набережной у Ладьи. Акцент фестиваля будет сделан на паблик-арт программу, – говорится в сообщении организаторов.
Отмечается, что в этом году видоизменятся и другие форматы. Полную программу фестиваля можно увидеть в нашем материале. Напомним, в этом году ВолгаФест отмечает свой пятилетний юбилей. Однако масштабное празднование было перенесено на июнь 2021 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU