2020-05-28T16:44:52+03:00
Общество

В Самарской области инженер выиграл миллион рублей в лотерею

Свой первый лотерейный билет мужчина купил год назад
Владислав КИРСАНОВ
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Сергей выиграл миллион рублей ФОТО: «Русское лото»Сергей выиграл миллион рублей ФОТО: «Русское лото»
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Настоящая сказка произошла в жизни инженера из Самарской области. На днях Сергей Фарбер стал победителем лотереи «Русское лото». Купленный им билет принес ему 1 миллион рублей. По словам победителя, совсем недавно в его доме появился котенок. Счастливец верит, что именно животное принесло удачу.

– Я глазам не поверил, когда зашел в личный кабинет. Сразу жене рассказал о миллионе. Несколько минут она приходила в себя, — цитирует Сергея пресс-служба «Русского лото».

Победитель рассказал, что свой первый билет купил год назад. С тех пор старается не пропускать ни одного тиража розыгрыша. Сергей стал победителем в 1321-м тираже «Русского лото».

ИСТОЧНИК KP.RU

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