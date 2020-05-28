В Самаре женщина нашла чужую карту и решила потратить на ней деньги
В Самаре произошла кража средств с чужой банковской карты. Местная жительница обратилась в полицию через 3 дня после того, как потеряла платежный документ. За это время с ее счета было списано 4 тысячи рублей.
– Правоохранители изучили историю операция на карте и установили, что покупки совершались в одном из магазинов Кировского района. Выяснилось, что предполагаемой злоумышленницей является 26-летняя девушка, которая ранее попадала в поле зрения полиции за нарушение миграционного закона, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Выяснилось, что подозреваемая нашла карту и решила воспользоваться ей, вместо того, чтобы найти законного владельца. После совершения покупок, женщина выкинула карту в мусорный контейнер. Возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит тюремный срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU