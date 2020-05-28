В Самаре женщина нашла чужую карту и решила потратить на ней деньги

28 Май 2020 2020-05-28T16:42:03+03:00

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В Самаре произошла кража средств с чужой банковской карты. Местная жительница обратилась в полицию через 3 дня после того, как потеряла платежный документ. За это время с ее счета было списано 4 тысячи рублей.

– Правоохранители изучили историю операция на карте и установили, что покупки совершались в одном из магазинов Кировского района. Выяснилось, что предполагаемой злоумышленницей является 26-летняя девушка, которая ранее попадала в поле зрения полиции за нарушение миграционного закона, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выяснилось, что подозреваемая нашла карту и решила воспользоваться ей, вместо того, чтобы найти законного владельца. После совершения покупок, женщина выкинула карту в мусорный контейнер. Возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит тюремный срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU