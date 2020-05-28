В Сызрани тело подростка нашли в озере в семи метрах от берега

28 Май 2020 2020-05-28T18:06:03+03:00

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Сегодня в Сызрани произошел трагический случай, в результате которого погиб ребенок.

- К нам сообщение о ЧП поступило в 14.50, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в Поисково-спасательной службе. - Выезжали в район сызранского ТЦ "Мираж".

На месте выяснилось: на озере, которое расположено недалеко от торгового центра, сегодня была масса отдыхающих, некоторые даже решились окунуться. Как много молодежи плескалось в ледяной воде, доподлинно не известно, но один из подростков не смог выбраться из воды.

Очевидцы не успели ему помочь и позвонили спасателям. Когда те добрались до озера, мальчик уже скрылся под водой.

Его поиски заняли больше часа. В итоге тело подростка все же обнаружили - его вытащили с глубины двух метров, причем это было в 7 метрах от берега.

Кем был погибший, не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU