В Самарской области с июня запустят летние онлайн-лагеря для школьников

28 Май 2020 2020-05-28T19:11:51+03:00

Придется ли онлайн-занятиям полностью подменять собой летний отдых для детей, зависит от эпидемиологической обстановки

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Число заболевших коронавирусом в Самарской области заметно не снижается, а школьное обучение, пусть и в дистанционном режиме, все же подошло к концу. Родители волнуются: куда деть свое драгоценное чадо, чтобы и работать не мешал, и здоровье свое поправил?

- Все детские лагеря и санатории уже готовы к приему детей, но старт оздоровительной кампании будет зависеть от эпидемиологической обстановки, - объяснила ситуацию сегодня министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

Если компетентные органы подтвердят, что пандемия пошла на спад, то первые заезды можно будет организовать уже в июле. В противном случае оздоровление школьников отложат до лучших времен.

Что касается так называемых лагерей дневного пребывания в школах, то, увы, в ближайшее время открывать их не собираются - пока обсуждается запуск таких мероприятий с 3 августа. И то - если это будет безопасно.

Чем же родителям занять детей и как направить их энергию в полезное русло? Для этого в регионе в начале июня планируют запустить программы "онлайн-лагерей". Они представляют собой новый комплекс дистанционного образования: в нем будут профильные смены, экскурсии, зарядки, развивающие занятия, онлайн-игры, индивидуальные тренировки, - все это пока рассчитано на один месяц.

- Идея очень правильная, нам нужно помочь семьям, деткам организовать свой досуг в летний период, - одобрил программу губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Я хочу поблагодарить министерство образования за эту инициативу, о подобных практиках в других региона я не слышал.

Напомним, 25 мая в регионе закончили учиться начальные классы, 26 и 28 мая - так называемое среднее звено. Для старшеклассников учебный год завершится 30 мая, после этого те ребята, которые планируют дальше поступать в вузы, начнут подготовку к ЕГЭ - она займет месяц, консультации для подростков организуют по графику.

Как сообщили сегодня в региональном министерстве образования, из 14300 старшеклассников в Самарской области сдавать экзамены и поступать в вузы собираются 95% учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU