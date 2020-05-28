2020-05-28T20:08:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в Сызрани закроют парки и стадионы, в торговых центрах будут проверять наличие масок

Глава города считает, что ослабление режима изоляции плохо сказывается на поведении сызранцев и, как следствие, - на эпидемиологической ситуации
Александра БУДАЕВА
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А вы надеваете маску, заходя в магазин?А вы надеваете маску, заходя в магазин?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Глава Сызрани Николай Лядин потребовал усилить меры контроля за соблюдением режима самоизоляции в Сызрани. Напомним, за прошедшие сутки там выявлено 26 заболевших коронавирусом, за день до этого - 16, два дня назад анализы подтвердили COVID-19 лишь у 8 человек.

Власти считают, что виной всему послабление режима самоизоляции, которое объявили в городе с 18 мая: мол, магазины открылись, народ расслабился, про социальную дистанцию и меры безопасности все забыли. А зря.

Чтобы перебороть ситуацию, решено было уменьшить количество мест, где народ может толпиться. Для этого в городе закроют парки, скверы и стадионы.

Кроме того, власти усилят контроль за соблюдением масочного режима: рейдов станет больше, наличие масок у сызранцев будут проверять в пассажирском транспорте и в торговых центрах. Власти сообщают, что пассажиров без масок из транспорта могут высадить, а торговую точку, где обнаружат толпу народа без масок могут и вовсе закрыть.

Сызранская администрация рекомендовала владельцам торговых сетей на входе объяснять посетителям важность социальной дистанции и масочного режима. Для пущей убедительности к злостным нарушителям предлагают вызывать полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Из-за коронавируса в Сызрани закроют парки и стадионы, в торговых центрах будут проверять наличие масок
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