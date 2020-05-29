В Самаре ул.Солнечную перекроют на два месяца

29 Май 2020 2020-05-28T22:18:34+03:00

Движение по ул.Солнечной перекроют в направлении "из города" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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С 1 июня в Самаре начинается ремонт коллектора на ул.Солнечной, через который с проезжей части "уходит" дождевая вода. Продлится он два месяца. За это время трубу заменят на пластиковую, плюс построят новые канализационные колодцы.

- Работы планируем завершить к 1 августа, - пообещал первый заместитель Главы Самары Владимир Василенко. - Подчеркну, что эти два месяца подрядчик будет трудиться и днем, и ночью, причем без выходных.

В чем подвох? Ведь дождевая канализация на ул.Солнечной очевидно требует ремонта - во время сильных линий проезжую часть на этой улице просто затапливает

Подвох в том, что из-за ремонта движение транспорта будет ограничено с 8 утра 1 июня до самого 1 августа.

Речь идет об участке улицы Солнечной от ул.22 Партсъезда до ул.Шверника. Транспорту, как общественному, так и частному, запретят ездить по четной стороне улицы Солнечной, то есть по направлению "из города".

Автобусы №№61, 89 и 226, которые будут ехать в направлении Барбошиной поляны, пустят в объезд по ул.Ново-Садовой, потом вниз по ул.Шверника и далее направо - на ул.Солнечную.

Движение по нечетной стороне, то есть по направлению "в город" власти обещают пока не трогать.

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ИСТОЧНИК KP.RU