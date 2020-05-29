В Самаре возбудили новые уголовные дела на чиновников, "крышевавших" автомойки

29 Май 2020 2020-05-28T23:47:13+03:00

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Два сотрудника райадминистрации Самары, ранее задержанные по подозрению в коррупции, стали фигурантами новых уголовных дел. И речь опять идет о получении взяток за покровительство незаконным автомойкам.

- Под подозрением - консультант отдела архитектуры и заместитель начальника муниципального контроля администрации Железнодорожного района Самары, - уточнили в региональном Следственном комитете.

В декабре пошлого года они попались на получении 60 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать к ответственности владельцев автомойки, которые нарушили границы выделенного им участка земли.

Теперь стало известно, что в июле 2019 года им заплатили 150 тысяч рублей за то, чтобы они закрыли глаза на самозахват земли под автомойкой. Следователи выяснили, что деньги передавались через посредника, это женщина, и ее также привлекают к ответственности.

Новые уголовные дела возбуждены по статьям "Получение взятки" и "Посредничество во взяточничестве", расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU