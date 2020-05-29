2020-05-29T10:15:07+03:00
Новости компаний

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области поздравил Самарскую сетевую компанию с юбилеем

В этом году ССК отмечает 15-летие
Кристина АДАЕВА
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Фото ССКФото ССК
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Для АО «Самарская сетевая компания» 2020 год - юбилейный. 30 мая ССК исполняется 15 лет. В преддверии праздника поздравления в адрес крупнейшей сетевой компании региона высказал министр энергетики и ЖКХ Самарской области Василий Мишин. Он отметил значимость предприятия для региона и поздравил с юбилеем.

- Коллектив АО «Самарская сетевая компания» является одним из лидеров в сфере транспортировки электроэнергии в Самарской области. Вы вносите огромный вклад в обеспечение надежного энергоснабжения нашего региона, работая в 34 муниципалитетах губернии, обслуживая более 16,5 тыс. км воздушных и кабельных линий и 7 тысяч подстанций различных уровней напряжения. В ваших рядах трудятся около 2800 сотрудников – профессионалов своего дела, - говорится в обращении, опубликованном на сайте министерства. - С момента создания АО «ССК» вами была проделана масштабная работа по повышению надежности энергоснабжения потребителей и модернизации принятых вами в эксплуатацию энергообъектов. Вашим коллективом было обновлено и модернизировано более 62% распределительных сетей, принятых в эксплуатацию.

Министр отметил, что в своей работе компания активно применяет новейшие материалы и технологии, включая установку автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии, замену провода на самонесущий изолированный.

- «Самарская сетевая компания» выступала активным участником крупных инфраструктурных проектов, реализуемых совместно с правительством Самарской области. На вашем счету подключение к электроснабжению объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В 2019 году вы внесли важный вклад в работу по подключению к электроснабжению Фрунзенского моста в Самаре, в обеспечение энергией Шестого кассационного суда на Крымской площади. Вам было доверено и электроснабжение X Всероссийского сельского Сабантуя в Камышле, а в этом году в микрорайоне Южный город вы возводите подстанцию 110 кВ, которая обеспечит возможности развития прилегающего района на долгие годы, - перечислил министр. - Впереди у вашего коллектива, возглавляемого с момента основания компании Вилем Сабировичем Мухаметшиным, еще много задач по дальнейшему повышению надежности электроснабжения предприятий и жителей региона, модернизации электросетевого комплекса и развитию цифровых сервисов для клиентов. Уверен, что АО «ССК» удастся успешно с ними справиться.

В заключении Василий Мишин от лица министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области поздравил коллектив компании и пожелал успехов в работе и крепкого здоровья на долгие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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