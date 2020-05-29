В Южном городе разберутся с нарушителями самоизоляции

29 Май 2020 2020-05-29T09:14:04+03:00

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Сегодня, 29 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров попросил главу Волжского района обратить особое внимание на нарушения самоизоляции в Южном городе и навести порядок в этом вопросе. По словам главы региона, ему поступают соответствующие жалобы.

– Всем руководителям на местах нужно быть ответственными. Им необходимо почувствовать себя заботливыми хозяевами. Только тогда у нас появится возможность начать снимать ограничения, – сказал Дмитрий Азаров в эфире ГТРК.

На данный момент в Самарской области 2437 заболевших коронавирусом. Также в области действуют ограничительные меры, такие как масочный режим, режим самоизоляции и социальное дистанцирование. Ограничения продлятся минимум до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU