В Самаре уже вырыли котлован под школу на 5-ой Просеке

29 Май 2020 2020-05-29T10:44:12+03:00

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Губернатор Дмитрий Азаров побывал на строительной площадке школы на 5-ой Просеке в Самаре. Первый этап - это строительство корпуса на 600 учеников, трехэтажное здание должно быть готово уже к концу года, сейчас строители вырыли котлован и готовятся заливать фундамент. Работы ведут без выходных, начали стройку 14 мая.

- У нас здесь в одну смену работает больше 100 человек и 30 единиц техники. Все выполним в установленные сроки, - отметил директор строительной компании, занимающейся возведением школы.

Дмитрий Азаров лично контролирует ход строительства столь важной для этого района школы.

- Динамика налицо. Совсем немного времени прошло с начала строительства, мы видим, как организована стройплощадка, что она обеспечена всем необходимым, что есть уже объём работы, который можно увидеть, потрогать, - отметил глава региона И подчеркнул, что новые школы в этом районе не строили десятилетиями.

Чтобы завершить все работы в срок, строителям нужно разрешение на круглосуточную работу от жителей, которые сами и просили как можно скорее открыть здесь школу. Губернатор попросил главу города проработать этот вопрос с людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU