«Тройная победа»: команда студенческого клуба «Патриот» СамГУПС завершила учебный год с успехом

29 Май 2020 2020-05-29T10:55:51+03:00

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Студенты СамГУПС снова отличились. Команда студенческого клуба «Патриот» победила в трех мероприятиях актива ученического самоуправления Самарской области. Накануне результаты объявил Центр социализации молодежи Самарской области.

Ребята из железнодорожного вуза заняли 3 место в IV областном молодежном марафоне активистов ученического самоуправления Самарской области «Молодежь. Инициатива. Успех». 2-место в областном конкурсе социально-значимых проектов органов ученического самоуправления «Навстречу переменам» в номинации «Культурная мозаика». А еще «Патриоты» СамГУПС получили сертификат областной патриотической онлайн-акции «Синий платочек».

- В период подготовки к 75-летию Великой Победы студенты участвовали в дистанционных форматах акций «Письмо ветерану» и «Георгиевская ленточка», провели исследовательскую работу по теме «След войны в моей семье». Результаты на сайте интернет-проекта «Память о Вашей Победе храним!» А ко Дню Победы смонтировали ролик-поздравление из фрагментов видео, отснятых дома на самоизоляции, - рассказала председатель клуба «Патриот» СамГУПС Мария Лукьянова.

В числе самых активных студентов Диана Абубакирова, Анастасия Зубова, Максим Михайлов, Аскар Акбулатов и Егор Баженов.

Клуб «Патриот» СамГУПС создан в 2005 году в честь 60-летия Великой Победы. Основные направления работы связаны с гражданско-патриотическим воспитанием и волонтерством.

ИСТОЧНИК KP.RU