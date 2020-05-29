В 59 детских садов Тольятти поставляли некачественную молочку

29 Май 2020 2020-05-29T11:51:17+03:00

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Управление Россельхознадзора провело проверки в детских садах Тольятти, где по информации прокуратуры региона находилась некачественная продукция. Выяснилось, что детские учреждения заключили договор с компанией «Омега», которая должна была поставлять продукты для питания детей.

– В результате были выявлены 59 учреждений, в которых поставляли некачественные сыры, масло, ряженку, сметану и творог. На ряд из них отсутствовали документы, где-то в бумагах не соответствовали данные, – сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону.

Возбуждено административное производство. Все материалы переданы в соответствующие органы. Кроме того, специалисты усилили контроль молочной продукции, поступающей в учреждения Тольятти и других городов Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU