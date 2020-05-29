В Самаре произошло очередное ДТП с мотоциклистом

29 Май 2020 2020-05-29T11:45:08+03:00

На этот раз пострадал водитель «Ямахи»

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Вчера, 29 мая, в Самаре произошло ДТП на улице Ташкентской. 65-летний водитель «Ниссана» при повороте налево не занял крайнее положение на дороге. В результате этих действий произошло столкновение с мотоциклом «Ямаха», которым управлял 33-летний мужчина.

– Водитель двухколесного транспорта пострадал. Ему потребовалась срочная помощь медиков, которые госпитализировали его в ближайшее лечебное учреждение. По факту случившегося проводится проверка, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также просят мотоциклистов быть внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU