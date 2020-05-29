2020-05-29T13:18:31+03:00
Общество

В Самаре эвакуировали людей из БЦ «Скала Холл»

На место прибыли подразделения МЧС России по региону
Владислав КИРСАНОВ
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На четвертом этаже здания сработала пожарная сигнализацияНа четвертом этаже здания сработала пожарная сигнализацияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня утром, 29 мая, в Самаре произошло ЧП в бизнес-центре «Скала Холл». В 11:02 по местному времени на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на четвертом этаже здания сработала пожарная сигнализация.

– Подразделения были направлены автоматически по повышенному рангу – Пожар № 2. Выяснилось, что срабатывание сигнализации было ложным. Погибших и пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

В ведомстве отмечают, что в целях безопасности из здания эвакуировали всех людей. Всего их насчиталось 150 человек. Детей среди них не было. Разбираться в причинах ложного вызова будут компетентные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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