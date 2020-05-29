2020-05-29T13:41:57+03:00
Общество

Сотрудника СИЗО в Самаре отправили под суд за взяточничество

За 30 тысяч рублей он обещал передать "кому надо" телефон и гарнитуру к нему
Александра БУДАЕВА
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Неожиданно для себя бывший сотрудник СИЗО может оказаться по другую сторону решеткиНеожиданно для себя бывший сотрудник СИЗО может оказаться по другую сторону решеткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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28 мая прокуратура Промышленного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки. Обвиняемым является бывший сотрудник СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области.

- По версии следствия, 12 февраля в кафе "Харчевня" на проспекте Кирова он получил 30 тысяч рублей за то, чтобы пронести не территорию учреждения запрещенный предмет - телефон и гарнитуру к нему, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в надзорном ведомстве.

Мобильник, как установили силовики, он должен был передать следственно-арестованному. Сделка сорвалась, а недобросовестного сотрудника СИЗО задержали с поличным.

Теперь ему вменяют ч.3 ст.290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом". За это преступление закон предусматривает наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 2 млн рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Разбираться в обстоятельствах произошедшего в ближайшее время начнет Промышленный районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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