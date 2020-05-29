Сотрудника СИЗО в Самаре отправили под суд за взяточничество
28 мая прокуратура Промышленного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки. Обвиняемым является бывший сотрудник СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области.
- По версии следствия, 12 февраля в кафе "Харчевня" на проспекте Кирова он получил 30 тысяч рублей за то, чтобы пронести не территорию учреждения запрещенный предмет - телефон и гарнитуру к нему, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в надзорном ведомстве.
Мобильник, как установили силовики, он должен был передать следственно-арестованному. Сделка сорвалась, а недобросовестного сотрудника СИЗО задержали с поличным.
Теперь ему вменяют ч.3 ст.290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом". За это преступление закон предусматривает наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 2 млн рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Разбираться в обстоятельствах произошедшего в ближайшее время начнет Промышленный районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU