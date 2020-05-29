График отключения горячей воды в Самаре: когда останутся без благ три района города

29 Май 2020 2020-05-29T15:09:58+03:00

Без теплого душа придется посидеть жителям домов в Красноглинском, Советском и Промышленном районах. Публикуем график отключения горячей воды в Самаре

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В Самаре без горячей воды останутся жители домов сразу в трех районах – Красноглинском, Промышленном и Советском. Все из-за планово-предупредительного ремонта котельных, сообщает МП «Инженерная служба». Публикуем график отключения горячей воды в Самаре.

- Горячее водоснабжение отключат у абонентов котельных в поселке Киркомбинат №5 (с 18 по 31 мая), в 3 квартале поселка Мехзавод (с 1 по 10 июня), на проезде 9 мая, 14а (с 1 по 14 июня) и на улице Вольской, 46а (с 1 по 12 июня), - говорится в сообщении.

Таким образом, без горячей воды на Мехзаводе придется посидеть жителям домов №4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 и 16, а также детской и взрослой поликлиникам. На Вольской теплый душ не смогут принять жильцы дома №48, на проезде 9 мая – дома №14, в Брусчатом переулке – домов №14 и №23, а в переулке Карякина - №1 и 1а.

ИСТОЧНИК KP.RU