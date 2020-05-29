3,3 млрд рублей выплатят в Самарской области семьям с детьми до 7 лет

29 Май 2020 2020-05-29T15:20:16+03:00

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В Самарской области обсудили, как поддержать жителей в условиях самоизоляции и борьбы с коронавирусом. Речь об этом шла на заседании фракции «Единая Россия» губдумы региона. На преодоление последствий борьбы с коронавирусной инфекцией направят федеральные и региональные средства. Дополнительные выплаты получат медики, работавшие в условиях пандемии с коронавирусными больными, средства пойдут на оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, приобретение аппаратов ИВЛ.

Также поддержат и социально уязвимые категории населения. Например, выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет составят более 3,3 млрд. рублей. Получат помощь и предприниматели наиболее пострадавших отраслей экономики.

- Сегодня необходимо точечное, практически ручное управление всеми процессами, помогающими пережить кризис и пандемию с минимальными потерями человеческих и экономических ресурсов. Это возможно только в условиях слаженности и оперативности в принятии решений. Каждый человек, нуждающийся в помощи, должен быть уверен, что эту помощь он получит вовремя, - уточнил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

ИСТОЧНИК KP.RU