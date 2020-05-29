Стало известно, когда в Самарской области заработают детские лагеря

29 Май 2020 2020-05-29T18:18:43+03:00

В хорошую погоду дети и их родители предпочитают проводить время на улице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Стало известно, когда откроются детские лагеря в Самарской области. Ожидается, что они заработают не раньше июля, а пришкольные лагеря - с 3 августа. До этого детей на каникулах будут развлекать дистанционно – для этого власти разработали специальную программу. Об этом рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

- Все детские лагеря и санатории готовы к приему детей, - рассказала министр. – Однако старт оздоровительной кампании будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Министр заверила, что если ситуация будет складываться благополучно, то первые заезды в детские лагеря в Самарской области могут начаться уже в июле. А вот летние лагеря дневного пребывания в школах откроются не раньше чем с 3 августа.

Чтобы маленькие самарцы не скучали дома, власти озаботились летней дистанционной программой дополнительного образования. Она рассчитана на учеников 1-8 классов. Мальчишкам и девчонкам на каникулах предлагают виртуально поучаствовать в профильных «сменах», разнообразных онлайн-играх, зарядках, мастер-классах и экскурсиях. Например, уже известно, что здесь будет работать арт-студия и проходить кулинарные мастер-классы. Этот проект заработает уже с начала июня.

ИСТОЧНИК KP.RU